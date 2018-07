Uruguai é goleado por 4 a 1 pela Bolívia na altitude de La Paz e se complica

LA PAZ - O mesmo Uruguai de Forlán e Suárez que encantou na Copa do Mundo da África do Sul e que faturou a Copa América do ano passado levou 4 a 1 da Bolívia, nesta terça-feira, em La Paz, e se complicou na busca por uma das vagas em jogo nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014.

Depois de completar um ano sem derrotas, o Uruguai agora já soma cinco partidas sem vencer. De agosto para cá, empatou amistoso com a França, perdeu de Colômbia, Argentina e Bolívia e empatou em casa com o Equador. E isso podendo contar praticamente com força máxima.

Nesta terça, em La Paz, o desfalque foi Lugano, substituído por Victorino. E o jogador do Cruzeiro teve muitas dificuldades em parar o ataque boliviano, de Moreno e do veterano Saucedo, de 33 anos, autor de três gols nesta noite.

Ele abriu o placar logo aos 6 minutos, aparecendo no segundo pau para completar escanteio batido da direita. Aos 27, Mojica fez o segundo, batendo falta desta a ponta esquerda da área até o fundo das redes de Muslera.

Na segunda etapa, em mais uma cobrança de falta, a zaga uruguaia ficou dando bobeira e Saucedo apareceu por trás de todo mundo para dar um carrinho e mandar a bola para dentro. Logo em seguida, o atacante fez o terceiro dele, cabeceando sozinho, no segundo pau, o cruzamento vindo da esquerda. Enquanto isso, Victorino ficou olhando.

Para ficar menos feio, o Uruguai descontou a nove minutos do fim, com Suárez, de falta. A equipe segue com 12 pontos, em quarto, e pode ser ultrapassada tanto pelo Chile, que tem a mesma pontuação, quanto pela Venezuela, que tem 11. Argentina (17), Colômbia e Equador (16) já estão disparados na frente.