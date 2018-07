Uruguai e Itália: outro campeão mundial vai se despedir da Copa

Itália e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, às 13 horas – provavelmente sob chuva e temperatura mais amena –, para saber qual será o terceiro campeão mundial eliminado na primeira fase (Espanha e Inglaterra são os outros dois). O empate mantém a Azzurra viva, mas a Celeste vem com o moral alto por causa da vitória sobre a Inglaterra e confia muito nos gols e na estrela do artilheiro Luis Suárez, o herói do jogo passado.

A partida é encarada como uma final pelos dois lados, que estão acostumados a sofrer para atingir seus objetivos. Como lembrou o goleiro Buffon no domingo, a Itália raramente chega à terceira rodada da fase de grupos de um Mundial ou de uma Eurocopa já classificada – o normal é ter de suar até o último minuto para se garantir. E o Uruguai precisou da repescagem para assegurar presença nos dois últimos Mundiais.

Decepcionado com o rendimento e atitude dos jogadores na derrota para a Costa Rica no Recife, o técnico italiano Cesare Prandelli fez uma revolução na equipe. Mudou o esquema para o 3-5-2, escalou Darmian e De Sciglio nas alas para ter opção de jogo pelos lados e, em sua aposta mais ousada, resolveu colocar Immobile ao lado de Balotelli – ele havia dito que não via como usar os dois centroavantes ao mesmo tempo.

Immobile é aquele tipo de atacante que procura o gol o tempo todo e não dá sossego aos zagueiros. Segundo o técnico, ele dá profundidade ao time por ter presença de área – algo que vivia cobrando de Balotelli.

No Uruguai, a única alteração será a volta do lateral-direito Maxi Pereira, que cumpriu suspensão. Cáceres vai para a esquerda, e o são-paulino Alvaro Pereira ficará no banco.

O técnico Óscar Tabárez admite que a Itália é favorita, ainda mais por ter a vantagem do empate, mas confia muito na determinação dos seus jogadores. “Não há espaço para o medo no futebol. Os rapazes têm uma relação muito forte com a camisa da seleção e vão fazer tudo para conseguir a classificação.”

FICHA TÉCNICA

ITÁLIA X URUGUAI

ITÁLIA - Buffon; Barzagli, Bonucci e Chiellini; Abate, Verratti, Pirlo, Marchisio e Darmian; Balotelli e Immobile. Técnico - Cesare Prandelli

URUGUAI - Muslera; Maxi Pereira, Giménez, Godín e Cáceres; Arévalo Ríos, Álvaro González, Lodeiro e Cristian Rodríguez; Cavani e Suárez. Técnico - Óscar Tabárez

JUIZ - Marco Rodriguez (MEX)

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal

HORÁRIO - 13 horas

TRANSMISSÃO - Globo, ESPN Brasil, SporTV, Fox Sports, Band e Band Sports