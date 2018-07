Uruguai e Paraguai empatam e se complicam ainda mais nas Eliminatórias

MONTEVIDÉU - A má fase do Uruguai não acaba. Nesta sexta-feira, o atual campeão da Copa América chegou ao seu quinto jogo sem vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2014 ao empatar em 1 a 1 com o Paraguai, na reedição da final do último torneio continental. Os dois vivem situação delicada.

Apesar das três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos, o Uruguai aparece na quarta colocação, com 13 pontos, passando provisoriamente a Venezuela, que joga na sequência contra a líder Argentina. Já o Paraguai, que vinha de vitória depois de seis derrotas consecutivas, somou seu oitavo ponto, igualando-se a Peru e Bolívia, ainda em último.

Suárez abriu o placar em Montevidéu aos 36 minutos do segundo tempo. Após cruzamento da esquerda, o atacante pegou em cheio na bola, antes que ela caísse no chão, e fez um belíssimo gol.

Mas o Paraguai empatou com Benítez, quatro minutos depois. Lugano e Godin se preocuparam em fazer falta em Caballero após cobrança de tiro de meta, o ex-são-paulino resvalou de cabeça e acabou dando de presente para Benítez, que saiu livre na cara de Muslera e fuzilou.