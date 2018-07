Uruguai empata com a Romênia por 1 x 1 em amistoso

O campeão da Copa América, que soma 14 partidas sem perder, abriu o placar logo aos 2 minutos no Estádio Nacional de Bucareste com um gol do atacante Edinson Cavani, jogador do Napoli.

A equipe da casa empatou aos 4 minutos do segundo tempo através de Bogdan Stancu, de cabeça.

O Uruguai foi superior no primeiro tempo, e após o empate romeno os ânimos se acirraram, com as duas seleções cometendo muitas faltas.

Os uruguaios enfrentam a Rússia em 18 de maio, antes da retomada das eliminatórias, na qual lideram com sete pontos, a mesma quantidade que Argentina e Venezuela, mas com um jogo a menos.

(Reportagem de Malena Castaldi, em Montevidéu)