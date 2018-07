Uruguai faz treino final antes de viajar e Tabárez prevê jogo difícil no Paraguai

O elenco do Uruguai realizou nesta segunda-feira o último treino antes de viajar para Assunção, no Paraguai, onde enfrentará a seleção local, na terça, às 21 horas, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018.

Os jogadores participaram de atividades físicas e técnicas antes de seguirem para o país vizinho. Ainda nesta segunda, o grupo deverá fazer o reconhecimento do gramado do estádio Defensores Del Chaco, palco do evento.

Com 24 pontos, o Uruguai ocupa a terceira colocação no qualificatório sul-americano, três pontos à frente do adversário. O técnico do selecionado celeste, Oscar Tabárez, destacou a intensidade do Paraguai e a qualidade dos jogadores.

"Nós vamos fazer o que sempre fazemos, tratar de limitar o rival, de criar problemas. O Paraguai vem de vitória (contra o Chile, em Santiago), chegou à zona de classificação e vai ser difícil. Vamos encontrar o Paraguai com o espírito nas nuvens", projetou o treinador, em entrevista coletiva concedida no último domingo.

O treinador uruguaio ainda não tem certeza sobre quais serão as reais condições do atacante Luis Suárez para este confronto, pois o astro do Barcelona ainda se recupera de lesão. "Fisicamente, não está em 100%. Segue seu processo de recuperação após lesão muscular que sofreu", revelou Oscar Tabárez.

Caso Suárez esteja em campo, a possível formação do Uruguai para consolidar sua posição nas Eliminatórias em busca de uma vaga no Mundial da Rússia terá: Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín e Martín Cáceres; Nahita Nández, Carlos Sánchez e Matías Vecino; Cristian Rodríguez, Suárez e Cavani.