Uruguai faz último treino para amistoso com Usbequistão, seu único antes da Copa

A seleção uruguaia fez nesta quarta-feira, no Centro de Treinamento da Associação de Futebol do país, a última atividade antes de enfrentar o Usbequistão, em amistoso marcado para esta quinta-feira, às 20h10, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O jogo é inédito entre os dois países e será o único teste da equipe celeste antes da estreia na Copa do Mundo. A escolha do adversário sem tradição, em partida diante de sua torcida, foi estratégica para o time se despedir bem e com confiança antes da viagem para a Rússia.

O Uruguai está no Grupo A. O primeiro desafio é contra o Egito, dia 15 de junho, em Ecaterimburgo. Em seguida, pega a Arábia Saudita, dia 20, e depois a anfitriã Rússia, dia 25.

Os 23 jogadores convocados pelo técnico Oscar Tabárez para o Mundial participaram do treino desta quarta-feira. Na preparação levem, ensaiaram jogadas de bola parada e fizeram simulações de jogo em campo reduzido.

O time de Tabárez mescla atletas experientes com jovens jogadores. Os líderes do grupo são os atacantes Luis Suárez (Barcelona) e Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), além do zagueiro e capitão Diego Godín (Atlético de Madrid). Os destaques da nova geração são Lucas Torreira (Sampdoria), Matías Vecino (Internazionale), Rodrigo Betancur (Juventus) e Arrascaeta (Cruzeiro).

Nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa, o Uruguai teve ótima performance, ao ficar na segunda colocação geral - apenas atrás do Brasil. Em 31 pontos conquistados em 18 jogos, foram nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas.