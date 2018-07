Uruguai fez treino leve antes de trocar Recife por BH

Como poupou praticamente todos os seus reservas contra o time da Oceania, saco de pancadas da competição, o técnico Oscar Tabárez teve à sua disposição os titulares para o treino desta manhã no CT do Náutico, no Recife.

Na atividade, comandou um trabalho de finalização seguido de treino tático, que confrontou duas equipes com número reduzido de jogadores: sete de um lado, seis do outro. Suárez, que entrou no segundo tempo contra o Taiti, treinou normalmente com bola enquanto os jogadores que foram titulares no domingo ficaram na academia.

A equipe não fará nenhum treino coletivo em Belo Horizonte, apenas o reconhecimento do gramado do Mineirão, onde será o jogo contra o Brasil. Assim, deverá ser mantida a dúvida no meio-campo. A imprensa uruguaia especula que Pérez, Arévalo Ríos, Gargano e González disputam três vagas, com Suárez jogando ao lado de Forlán e Cavani no ataque.