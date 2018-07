Uruguai ganha, avança e enfrenta Argentina nas quartas O Uruguai derrotou o México por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Ciudad de La Plata, em La Plata, conseguiu a primeira vitória na Copa América e conquistou a classificação às quartas de final da competição. No entanto, com a segunda colocação do Grupo C (cinco pontos), se credenciou para enfrentar justamente a Argentina, a anfitriã do torneio, na próxima fase. O tradicional duelo sul-americano já tem até data e hora marcadas: no próximo sábado, às 19h15 (de Brasília), na cidade de Santa Fé.