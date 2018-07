Uruguai lista Cavani como lesionado e atacante é desfalque contra a França

Em documento oficial divulgado pela Fifa, Edinson Cavani foi listado como lesionado pelo Uruguai, portanto não vai participar do confronto pelas quartas de final da Copa do Mundo contra a França, a partir das 11 horas (de Brasília) desta sexta-feira, em Nijni Novgorod. O atacante será substituído por Cristhian Stuani.

As escalações das equipes são fornecidas pelas seleções e divulgadas pela Fifa uma hora antes das partidas do torneio. A equipe treinada por Oscar Tabárez vai a campo com: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín e Laxalt; Torreira, Vecino, Nández e Bentancur; Suárez e Stuani.

Já a França foi escalada sem novidade pelo técnico Didier Deschamps, com exceção da entrada do meio-campista Corentin Tolisso no lugar de Blaise Matuidi, suspenso. A seleção francesa vai jogar com: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane e Lucas Hernández; Kanté, Pogba e Tolisso; Griezmann, Mbappé e Giroud.

A equipe que sair vencedora do confronto pode ser a adversária do Brasil em uma das semifinais da Copa do Mundo. Isso se a seleção brasileira se classificar, em partida pelas quartas de final contra a Bélgica, às 15 horas desta sexta-feira, em Kazan.