Uruguai marca no fim e vence Panamá em amistoso preparatório

Não é só a seleção brasileira que está disputando amistosos em preparação para a Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Na noite desta sexta-feira, o Uruguai entrou em campo para enfrentar o Panamá, fora de casa, e venceu por 1 a 0, com gol de Christian Stuani nos minutos finais da partida.

Aos 37 minutos, o goleiro Muslera fez longo lançamento, que gerou rápido contra-ataque uruguaio pela direita. Jonathan Rodríguez cruzou na área e Stuani venceu os zagueiros pelo alto para cabecear para as redes. O goleiro Martín Silva, do Vasco, e o meia De Arrascaeta, do Cruzeiro, permaneceram no banco de reservas durante todo o jogo.

O time uruguaio volta a campo na terça-feira para novo amistoso de preparação para as Eliminatórias. O adversário será a Costa Rica, em San Jose. Curiosamente, será o rival da seleção brasileira no jogo deste sábado, às 17 horas (horário de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

MÉXICO

Enquanto os uruguaios sofriam para vencer os panamenhos, os mexicanos tinham trabalho para empatar, por 3 a 3, com a modesta equipe de Trinidad e Tobago, em Utah, nos EUA. Foi a estreia do técnico brasileiro Ricardo "Tuca" Ferretti no comando do México.

O time trinitino abriu 2 a 0, com gols de Jonathan Glenn e Kerron Kummings. O México diminuiu ainda no primeiro tempo, com Carlos Esquivel, aos 41. E, na segunda etapa, buscou o empate com Daneil Cyrus, que marcou contra, aos 11. Trinidad e Tobago, então, anotou mais um, com Joevin Jones. E, quando faltavam apenas cinco minutos para o fim, Hector Herrera evitou a derrota mexicana.