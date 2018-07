Uruguai recebe recomendação de cuidado extra em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - O rival do Brasil na semifinal da Copa das Confederações já chegou a Belo Horizonte. A seleção do Uruguai desembarcou na capital mineira na noite desta segunda-feira. A delegação está hospedada num hotel indicado pela Fifa em um dos bairros mais caros da cidade, o Belvedere.

Uma solitária torcedora uruguaia, que é casada com um brasileiro, aguardava a chegada da delegação acompanhada de seu filho Carlos Henrique, que nasceu no Brasil mas torce para o Uruguai. Ela foi recompensada porque ganhou autógrafos dos ídolos Cavani, Luis Suárez, Diego Forlán e Lugano.

A recomendação da Fifa para a delegação uruguaia é de que, por motivos de segurança, os jogadores evitem sair do hotel. A assessoria de imprensa da seleção disse que os atletas vão manter sua rotina normal e deixarão o hotel apenas para ir ao treino nesta terça-feira e para o jogo na quarta.

Belo Horizonte vive uma onda de grandes manifestações, algumas delas, como a do último sábado, foi violenta devido ao comportamento de um pequeno grupo de vândalos e baderneiros, como classificou a polícia mineira. Um novo protesto está marcado para acontecer nesta quarta-feira, dia do jogo entre Brasil e Uruguai, no Mineirão.

Na manhã desta terça-feira, está marcado treino do Uruguai no Estádio Independência. Depois, ainda haverá o reconhecimento do gramando do Mineirão. O provável time uruguaio que enfrenta o Brasil na semifinal da Copa das Confederações tem Muslera; Maxi Pereira, Lugano, Godín e Martín Cáceres; Arévalo, Álvaro González e Cristian Rodríguez; Diego Forlán, Luis Suárez e Cavani.