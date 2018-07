Uruguai reclama e CBF retorna jogo das Eliminatórias para as 21h45

O duelo estava marcado inicialmente para este horário, mas a CBF decidiu antecipar para as 16 horas porque o dia 25 será feriado, Sexta-Feira Santa, às vésperas da Páscoa. A entidade uruguaia não aprovou o novo horário e reclamou junto à Fifa, que decidiu por manter a partida às 21h45.

Depois de enfrentar os uruguaios em Recife, a seleção brasileira vai duelar com o Paraguai, no dia 29, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. O time do técnico Dunga ocupa no momento a terceira colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.