Uruguai se despede da torcida com dois gols de Cavani, assistência de Arrascaeta e goleada

O Uruguai se despediu neste sábado (11) de sua torcida no Estádio Centenário com uma goleada de 5 a 0 em amistoso contra o Panamá. Cavani, que está sem clube após deixar o Manchester United, fez dois gols e Arrascaeta, do Flamengo, distribuiu uma assistência.

Poucos titulares da Celeste fizeram parte do jogo. Suárez sequer foi convocado, e Godín e Darwin Núñez não foram relacionados — em comunicado oficial, a seleção disse que ambos estão lesionados. O último, porém, teria sido liberado para ir à Inglaterra para fazer exames médicos e assinar com o Liverpool.

O primeiro gol do jogo saiu aos 39 minutos. Arrascaeta tabelou com Cavani pelo lado direito e o atacante invadiu a grande área; o meio-campista do Flamengo devolveu a bola e o artilheiro mandou para o fundo da rede. Arrascaeta foi substituído no intervalo. Na volta do intervalo, Cavani converteu um pênalti, sofrido por ele. De La Cruz, Maxi Gómez e Diego Rossi completaram a goleada.

Nesta Data Fifa, a Celeste disputou três partidas, com duas vitórias importantes (3 a 0 contra o México e 5 a 0 contra o Panamá) e um empate com os Estados Unidos, em 0 a 0, quando estava com muitos reservas. O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo, com Coreia do Sul, Gana e Portugal.

Essa foi a escalação do Uruguai na partida: Rochet (Muslera) (Sosa); Damián Suárez (Arambarri), Araújo (Cáceres), Coates, Mathías Olivera (Viña); Lucas Torreira (Maximiliano Gómez), Matías Vecino (Manuel Ugarte), Valverde (Gorriarán) e Arrascaeta (De la Cruz); Pellistri (Diego Rossi) e Cavani (Varela).