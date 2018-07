Uruguai será competitivo sem Suárez, diz técnico

A seleção uruguaia deve se concentrar para disputar a Copa América sem seu astro Luis Suárez, disse nesta quarta-feira o técnico Oscar Tabárez, que destacou que a Celeste terá o melhor reforço que se pode pedir quando o atacante voltar a jogar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Suárez, atacante do Barcelona, foi suspenso pela Fifa em jogos de sua seleção por morder um rival no Mundial do Brasil.

"Estamos trabalhando para ter uma equipe competitiva sem Suárez. Isso é o mesmo que perguntar o que acontece se a Argentina não tivesse Messi. Qual zagueiro joga se a Espanha não tem Sergio Ramos. Não acredito que o Uruguai perca o que tem por não ter Suárez", disse Tabárez em entrevista no site da Copa América 2015.