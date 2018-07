Uruguai só vai parar Messi com bom trabalho de equipe, diz Godín

O Uruguai só vai conseguir parar o argentino Lionel Messi se trabalhar em equipe, já que não existe uma receita individual para dominar o atacante argentino, disse o capitão de seleção uruguaia, Diego Godín, na véspera do encontro entre as duas seleções na Copa América do Chile.

Uruguai e Argentina se enfrentarão na segunda rodada do Grupo B da competição em La Serena. A seleção argentina, dirigida pelo técnico Gerado Martino, tentará se recuperar após o empate de 2 x 2 contra o Paraguai na primeira rodada.

"Não existe uma fórmula para parar o Messi; senão, alguém já teria feito. Não existe uma receita individual, é um trabalho de equipe", disse Godín em entrevista ao jornal argentino La Nación.

O zagueiro do Atlético de Madri reconheceu que sua equipe, defensora do título que ganhou na Argentina em 2011, enfrentará o maior favorito para levar o troféu no Chile, então terá que se esforçar muito mais. O Uruguai vem de vitória contra a Jamaica por 1 x 0 na estreia.

"Não importa o que aconteceu na primeira partida, vamos enfrentar o favorito para ganhar a Copa América, com jogadores em um grande nível, que fazem a diferença", acrescentou Godín.