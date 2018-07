Uruguai vence e México e EUA perdem nas Eliminatórias

LIMA - Na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2014, a seleção do Uruguai conquistou um importante triunfo na noite de sexta-feira. Fora de casa, em Lima, os uruguaios derrotaram o Peru por 2 a 1 e se consolidaram na quinta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas, o que lhe garantiria na repescagem intercontinental.

Os quatro primeiros colocados se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2014, enquanto o quinto vai encarar um representante da Ásia na repescagem. Com o triunfo, o Uruguai está na quinta posição, com 19 pontos, dois a menos do que o quarto colocado Equador, mas também com três a mais do que a sexta Venezuela e com cinco de vantagem para o sétimo Peru.

O atacante Luis Suárez foi o principal responsável pelo triunfo do Uruguai ao marcar dois gols, aos 41 minutos do primeiro tempo, quando converteu pênalti sofrido por ele, e aos 21 minutos da etapa final. O Peru, que teve o vascaíno Yoshimiar Yotún expulso na primeira etapa, descontou com Jefferson Farfán, aos 38 minutos do segundo tempo.

CONCACAF

Nas Eliminatórias da Concacaf, a Costa Rica encaminhou a sua classificação para a Copa do Mundo de 2014, enquanto a seleção mexicana se complicou após a disputa da sétima rodada do hexagonal final. Em San Jose, a seleção costarriquenha derrotou os Estados Unidos por 3 a 1 e assumiu a liderança das Eliminatórias com 14 pontos, um a mais do que os norte-americanos. Johnny Acosta, Celso Borges e Joel Campbell marcaram os gols da vitória da Costa Rica, que foi vazada por Clint Dempsey.

Também na noite de sexta, o México perdeu para Honduras por 2 a 1, em casa. Oribe Peralta abriram o placar para os mexicanos, que levaram a virada com os gols marcados por Jerry Bengtson e Carlos Costly para os hondurenhos. Assim, a seleção de Honduras assumiu a terceira colocação, com 10 pontos, dois a mais do que o México, o quarto colocado.

No outro jogo disputado na noite de sexta, Panamá e Jamaica, que estão na quinta e sexta posição, respectivamente, empataram por 0 a 0. Os três primeiros colocados das Eliminatórias da Concacaf se classificam para a Copa do Mundo de 2014, enquanto o quarto vai disputar uma repescagem contra a Nova Zelândia.