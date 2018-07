Uruguai vence no Sul-Americano e carimba vaga para Londres 2012

AREQUIPA, Peru - O Uruguai venceu a Argentina por 1 a 0 nesta quarta-feira pela penúltima rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 do Peru e se classificou para a Olimpíada de Londres, em 2012, quando voltará a disputar os Jogos após 84 anos.

Vale lembrar que o time celeste tem dois ouros olímpicos no futebol, em 1924 a 1928.

Abrindo a rodada, o Chile venceu a Colômbia por 3 a 1 e marcou seus primeiros três pontos na fase final do torneio, deixando o adversário com apenas um.

Com os resultados, o Uruguai lidera o hexagonal final com dez pontos e deixou a briga pela segunda vaga para os Jogos de Londres com Brasil (6 pontos), Argentina (6) e Equador (5).

O gol da vitória uruguaia foi marcada pelo meia Matías Vecino.

Após um primeiro tempo morno, o Uruguai partiu para cima na etapa final, consciente de que uma vitória sobre o rival garantiria a classificação para Londres.

Melhor no jogo, os meninos da Celeste chegaram ao gol da vitória aos 20 minutos do segundo tempo, quando Vecino recebeu na área e encobriu o goleiro Andrada com um toque de classe.

Na próxima rodada, a Argentina irá enfrentar a Colômbia, enquanto o Uruguai medirá forças com o Brasil.