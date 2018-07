Uruguai vence o Peru e fará 1a final de Copa América desde 1999

LUIS AM, REUTERS

Os gols do Uruguai, que em 1999 perdeu a final para o Brasil por 3 x 0, foram marcados por Luis Suárez aos 8 e aos 11 do segundo tempo.

A partida foi disputada no estádio Ciudad de La Plata e teve também a expulsão do peruano Juan Vargas, por conta de uma falta cometida no uruguaio Coates.

O Uruguai, que disputava sua quarta semifinal seguida, e o Peru, que havia disputado sua última semifinal em 1997, terminaram empatados um primeiro tempo em que forma desperdiçadas chances de abrir o marcador.

Na segunda etapa o Uruguai começou disposto a liquidar a fatura e, aos 9 minutos, Suárez abriu o placar com um chute de pé direito, aproveitando rebote do goleiro Fernández após disparo de Diego Fórlan.

Três minutos depois os uruguaios aproveitaram a má arrumação da equipe peruana e fizeram o segundo após passe de Alvaro Pereira para Suárez superar os zagueiros, driblar o goleiro e tocar para o gol vazio.

Na última vez que o Peru chegou a uma semifinal de Copa América foi goleado pelo Brasil por 7 x 0, no torneio disputado na Bolívia em 1997.