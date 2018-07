Uruguai vence Portugal e encara Venezuela na semifinal no Mundial Sub-20

Em jogo duro, definido somente nas cobranças de pênaltis, a seleção do Uruguai desbancou Portugal, um dos favoritos ao título do Mundial Sub-20, e avançou às semifinais, na Coreia do Sul. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, os uruguaios venceram por 5 a 4 nas penalidades, na cidade de Daejeon, neste domingo.

O time português, que vinha mostrando irregularidade no Mundial, abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com gol de Alexandre Silva. Os uruguaios empataram aos 16, com Santiago Bueno. Antes do intervalo, Diogo Gonçalves deixou os europeus na frente novamente, aos 41.

O novo empate do Uruguai veio em cobrança de pênalti, com Federico Valverde, aos 5 minutos da segunda etapa. O duelo, então, ganhou em equilíbrio e o placar seguiu inalterado até o apito final. Nas penalidades, a finalização decisiva coube a Ribeiro, que parou na defesa do goleiro uruguaio Mele.

Nas semifinais, o time português vai ter pela frente uma outra equipe sul-americana. A Venezuela bateu os Estados Unidos em confronto definido somente na prorrogação. Após empate sem gols no tempo normal, os venezuelanos venceram por 2 a 1, com gols de Adalberto Penaranda e Nahuel Ferraresi.

Este confronto entre Uruguai e Venezuela, pelas semifinais, será disputado no dia 8, quinta-feira. A seleção brasileira sub-20 não disputa o Mundial porque decepcionou no Sul-Americano, que dava vaga na competição global.