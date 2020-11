O jogo Uruguai x Brasil pode não ter transmissão ou passar apenas na internet

O jogo Uruguai x Brasil marcado para terça-feira, às 20h (horário de Brasília), em Montevidéu, pode não ter transmissão para o Brasil. Nenhuma emissora acertou, por enquanto, a compra dos direitos de exibição do segundo compromisso da seleção brasileira fora de casa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. No momento, a chance maior é de que o confronto passe apenas no canal de streaming EI Plus, na internet.

Quem está mais próximo de um acerto com a Mediapro, empresa que negocia os direitos de transmissão das Eliminatórias Sul-Americanas, é o EI Plus, canal de streaming da Turner. A Rede Globo e o SBT chegaram a negociar para obter a transmissão da partida, mas as conversas não evoluíram como o esperado.

O impasse está no valor cobrado pela empresa para a liberação do sinal do jogo. A quantia é tratada em sigilo, mas sabe-se que se trata de uma quantia entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão apenas para exibir um jogo, contra o Uruguai. Isso daria entre R$ 5 milhões e R$ 8 milhões. Existe um pacote completo das Eliminatórias que pode chegar a R$ 100 milhões.

Nos bastidores, a Globo se mostra incomodada com a situação, já que a história deve se repetir sempre que o Brasil atuar fora de casa. Ela comprou o pacote das partidas do Brasil em casa e da seleção argentina, de Messi. Por isso, existem conversas para acertar definitivamente a compra de todos os jogos (pelo menos da seleção brasileira), mas a Mediapro tem pedido valores elevados e a emissora acredita que, se aguardar, poderá conseguir preços mais atrativos.

A Globo aposta que a empresa irá diminuir o valor pedido ao perceber que nenhuma outra emissora vai pagar o que ela pede. A emissora tem carta na manga que é a questão da visibilidade, já que é uma emissora que tradicionalmente tem boas marcas de audiência com jogos de futebol. E há outros canais fechados para pendurar as partidas, como o jogo da Argentina e Paraguai da quinta.

TURNER

Para a Turner, o acordo para o jogo do Brasil com o Uruguai seria com valores menores, com a Mediapro recebendo parte da venda do pay-per-view do canal, que só é possível assistir pelo site e aplicativo da EI Plus. O acerto seria uma forma encontrada pela empresa da Conmebol para amenizar o prejuízo por não ter os patrocinadores das seleções e da própria competição exibidos no Brasil.

Na visão de Bruno Maia, especialista em inovação e novos negócios na indústria do esporte e sócio da 14, agência de conteúdo estratégico, a discussão sobre os direitos de transmissão e essa barganha para reduzir custos e valores é algo natural em razão do momento delicado financeiramente vivido pelas empresas. "Estamos em transição do modelo econômico das transmissões de jogos, vivendo grande expectativa da entrada de novas plataformas de transmissão nessa disputa. Ao mesmo tempo, vivemos momento de crise econômica e de limites de investimento desses novos concorrentes", comentou ao Estadão.

"A combinação dessas duas características não nos sugere que esse fosse o melhor momento para se mudar a regulamentação, pois corremos o risco de cair nesses vazios que vemos agora: quem quer vender os direitos para novas plataformas ainda não encontra capacidade de investimento e quem tem capacidade de investimento não quer aceitar mudanças no que havia. Quem sofre é o consumidor, ficando sem um produto com as características que ele estava acostumado a ter", disse Maia.

Uruguai x Brasil na TV Brasil?

Ao contrário do que aconteceu na segunda rodada das Eliminatórias, quando a CBF comprou os direitos de exibição do jogo e repassou ao canal TV Brasil, a entidade que administra o futebol brasileiro descarta repetir a negociação. Pelo menos por enquanto. Na visão dos dirigentes da CBF, o retorno financeiro não compensa.

Nas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, a EI Plus passou os jogos de todas as seleções após negociação idêntica a que está sendo feito agora. A Globo tem os direitos de transmissão de todos os jogos de Brasil e da Argentina como mandantes. Na quinta, por exemplo, o jogo dos argentinos contra o Paraguai foi transmitido pela SporTV. Nesta sexta, o Brasil encara a Venezuela com transmissão da TV Globo e também do SporTV.

A mudança nas negociações dos direitos de transmissão dos jogos foi uma decisão da Fifa, que afeta todos os continentes. Antes, a venda era pelo pacote completo, com todos os jogos das Eliminatórias. Agora, cada seleção pode vender seus confrontos como mandantes e as federações decidiram contratar a empresa Mediapro para negociar em seus nomes. Ele trata individualmente, mas também partida a partida.