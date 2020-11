Uruguai x Brasil: sem TV aberta, veja quais rádios de São Paulo transmitem o jogo

O jogo entre Uruguai e Brasil, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, não terá transmissão pela TV aberta. A partida, que acontece nesta terça-feira, às 20h, será exibida apenas por plataformas pay-per-view. No caso, EI Plus e BandSports. Mas há uma maneira de acompanhar o confronto de forma gratuita e driblar a barreira monetária que afasta os torcedores da amarelinha: sintonizar em alguma rádio que vai transmitir a partida.

Hoje, apesar de parecer contraditório, quase não é mais preciso ter um rádio para sintonizar em alguma estação. É possível fazer isso pela internet e em aplicativos de celular. Desta forma, o Estadão destaca quatro rádios de São Paulo que transmitem o duelo sul-americano na noite desta terça-feira.

Tanto a rádio Bandeirantes quanto a rádio BandNews FM farão a transmissão do confronto. Basta baixar o aplicativo “Band Rádios” ou sintonizar na estações 90,9 MHz e 96,9 MHz, respectivamente. O mesmo procedimento pode ser feito para acompanhar a transmissão pelas rádios Jovem Pan, 100,9 MHz, e CBN, 90,5 MHz.

Algumas operadoras de TV por assinatura também fornecem sistema de rádio em seus aparelhos e, portanto, esse é outro caminho para sintonizar nas estações. Além disso, algumas emissoras de rádios fazem transmissões ao vivo da própria transmissão no Youtube, porém sem exibir o jogo.

Para o duelo, a seleção brasileira deve ter Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan (Arthur), Douglas Luiz e Éverton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino. O Brasil ainda não perdeu na competição e ocupa o primeiro lugar da tabela com 9 pontos.