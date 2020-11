Uruguai x Brasil terá transmissão por pay-per-view do Bandsports

O jogo entre Uruguai e Brasil, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, também terá transmissão por pay-per-view do canal Bandsports. O duelo já seria transmitido pelo EI Plus, plataforma de streaming da Turner.

De acordo com o Uol, o pay-per-view do Bandsports vai custar R$ 19,90. O pacote vale para os cinco jogos desta terça-feira. No duelo entre Uruguai e Brasil, a narração será de Oliveira Andrade e o ex-jogador e hoje apresentador Neto vai ser o comentarista.

Tanto o Bandsports como a Turner negociam com a Mediapro, dona dos direitos televisivos. A Rede Globo e o SBT chegaram a negociar para obter a transmissão da partida, mas as conversas não evoluíram como o esperado.

A Globo tem os direitos de transmissão para os jogos do Brasil em casa e da Argentina. Na segunda rodada das Eliminatórias, a CBF comprou os direitos de exibição do jogo e repassou ao canal TV Brasil. Desta vez, porém, a entidade não repetiu a ação.

Nas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, a EI Plus passou os jogos de todas as seleções após negociação idêntica a que está sendo feito agora. A Globo tem os direitos de transmissão de todos os jogos de Brasil e da Argentina como mandantes. Na última quinta, por exemplo, o jogo dos argentinos contra o Paraguai foi transmitido pela SporTV. Na sexta, o Brasil encarou a Venezuela com transmissão da TV Globo e também do SporTV.

A mudança nas negociações dos direitos de transmissão dos jogos foi uma decisão da Fifa, que afeta todos os continentes. Antes, a venda era pelo pacote completo, com todos os jogos das Eliminatórias. Agora, cada seleção pode vender seus confrontos como mandantes e as federações decidiram contratar a empresa Mediapro para negociar em seus nomes.