Uruguai x Equador: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Uruguai e Equador se enfrentam neste domingo, às 19h (de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, pela primeira rodada da Copa América. As duas seleções sul-americanas estão no Grupo C, ao lado ainda de Chile e Japão.

Onde assistir Uruguai x Equador ao vivo?

Uruguai x Equador será exibido ao vivo pela TV Globo e pelo canal SporTV. Os canais também irão transmitir online a partida pelo site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

A arbitragem da partida será de Anderson Daronco (BRA), auxiliado por Marcelo Van Gasse (BRA) e Kleber Lucio Gil (BRA). O responsável pelo VAR (árbitro de vídeo) será Wilton Sampaio (BRA).

O Uruguai é um dos favoritos a ficar com o título da Copa América. Seleção mais vencedora do torneio, conta com um ataque goleador formado por Luis Suárez e Edinson Cavani. Na defesa, tem no capitão Diego Godín seu alicerce e aposta ainda na juventude de alguns meio-campistas que fizeram boa temporada na Europa.

Já o Equador tem em sua defesa um jogador conhecido do torcedor brasileiro, Robert Arboleda, do São Paulo. No meio de campo, o experiente Antonio Valencia deve ditar o ritmo da equipe que busca o inédito título sul-americano.