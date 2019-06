Uruguai x Japão: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

De olho na classificação antecipada, o Uruguai enfrenta o Japão nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. Uma vitória praticamente garante a seleção uruguaia na próxima fase.

Onde assistir Uruguai x Japão ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também exibirá o jogo pelo seu site e aplicativo. O Estado também fará tempo real da partida.

Chile e Uruguai dividem a liderança do grupo com três pontos e empatados em todos os critérios. Já Equador e Japão ainda não pontuaram e as duas seleções se enfrentam na sexta-feira.

No jogo de estreia, o Uruguai goleou o Equador por 4 a 0 e foi um dos destaques da primeira rodada da competição. O Chile aproveitou a fragilidade e juventude do time do Japão e também venceu por 4 a 0.