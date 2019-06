Uruguai x Peru: transmissão e horário do jogo pela Copa América

Uruguai e Peru disputam a última vaga para a semifinal da Copa América. As seleções se enfrentam no sábado, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O vencedor vai encarar o classificado de Colômbia x Chile, que jogam na sexta-feira.

Onde assistir ao vivo Uruguai x Peru?

Uruguai x Peru terá transmissão pela TV Globo e pelo SporTV. Os canais também vão passar online em seus aplicativos e site. O Estado fará tempo real da partida.

Líder do Grupo C com sete pontos, o Uruguai chega embalado após a vitória por 1 a 0 para o Chile. A equipe comandada por Óscar Tábarez tem o segundo melhor ataque, com sete gols, atrás apenas do Brasil, que tem oito. O Grupo C contou ainda com o Chile, que fez seis pontos, o Japão, com dois, e o Equador, com um.

Já o Peru quase foi eliminado na primeira fase. O time de Ricardo Gareca acabou na terceira colocação do Grupo A, com quatro pontos, atrás do Brasil, com sete, e Venezuela, com cinco. A Bolívia completou o grupo e não fez pontos. O Peru entra em campo tendo que lidar com a pressão de ter sido goleado na última rodada por 5 a 0 pelo Brasil.