Uruguaio Carlos Sánchez encara o amistoso contra Corinthians como um jogo oficial

Confronto contra o Corinthians sempre precisa ser encarado como um clássico. É desta forma que o meia uruguaio Carlos Sánchez vai entrar em campo com a camisa do Santos no amistoso contra o rival, neste domingo, às 17h30, na Arena Corinthians, em São Paulo.

"Temos que entrar 100% focados e deixar tudo no campo, não importa se é um duelo amistoso. É clássico e também uma grande prova para todos nós do elenco. Será o primeiro jogo com nosso novo sistema e esperamos colocar em prática tudo que treinamos até o momento", afirmou o uruguaio.

O tradicional duelo será o primeiro compromisso do time santista após 10 dias de treinamento com o técnico argentino Jorge Sampaoli, contratado para o lugar de Cuca. Experiente, Carlos Sánchez elogiou bastante o estilo de jogo do novo treinador.

"Cada técnico tem sua própria maneira de trabalhar. O Sampaoli busca sempre a intensidade dentro do jogo. É um treinador vencedor. O modo é bem diferente do habitual. Nós, jogadores, temos a missão de assimilar os métodos dele o mais rápido possível para fazermos um bom trabalho em 2019", afirmou o meia de 34 anos.

Para o amistoso deste domingo, Santos e Corinthians farão uma ação pela paz nos estádios antes do jogo. Um pouco mais cedo do horário da partida, às 13 horas, os elencos das duas equipes almoçarão juntos no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

O jogo homenageará também o ex-goleiro Gylmar dos Santos Neves, que atuou pelos dois clubes. Foi criado uma troféu com o nome do ex-jogador, que será entregue para o vencedor do duelo. Caso o clássico termine empatado, a taça irá para a equipe com menos cartões (primeiro critério de desempate) e faltas cometidas (segundo critério de desempate) na partida.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 19, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, às 17 horas, diante da Ferroviária.