Uruguaio do Arsenal leva gancho de 3 jogos, mas é confirmado na Liga Europa

O meio-campista uruguaio Lucas Torreira, do Arsenal, foi punido com uma suspensão de três jogos no Campeonato Inglês após ter sido protagonista de uma violenta entrada no lateral Danny Rose, do Tottenham, no clássico londrino que os dois times disputaram no último sábado, pela 29ª rodada da competição nacional.

O Arsenal chegou a entrar com um recurso para ao menos atenuar a pena aplicada ao atleta, mas a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) não aceitou o pedido do clube. Assim, Torreira desfalcará a sua equipe nos duelos diante de Manchester United e Newcastle, em casa, e contra o Everton, como visitante, nas três próximas jornadas do Inglês.

O jogador da seleção uruguaia, porém, foi confirmado nesta quarta-feira pelo técnico Unai Emery entre os jogadores relacionados para defender o time contra o Rennes, nesta quinta, às 14h55 (de Brasília), na França, pelo confronto de ida das oitavas de final da Liga Europa.

No sábado, o meio-campista foi punido com um cartão vermelho aplicado de forma direta pelo árbitro, nos acréscimos do segundo tempo do duelo com o Tottenham, aos 47 minutos. Pouco antes disso, o Arsenal desperdiçou grande chance de vencer o clássico, pois Aubameyang foi parado pelo goleiro Lloris em uma cobrança de pênalti. Com isso, o confronto terminou empatado por 1 a 1.

Sancionado por causa da jogada violenta, Torreira foi convocado para defender o Uruguai na Copa de 2018, na Rússia, onde a seleção do seu país avançou às quartas de final. Pouco dias antes do início da competição, em junho, o Arsenal contratou o uruguaio junto à Sampdoria, da Itália, em uma transação de 26 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões pela cotação atual).

Punido com a suspensão de três jogos no Inglês, Torreira substituiu Matteo Guendouzi a partir do início do segundo tempo do clássico de sábado e agora está novamente à disposição do técnico Unai Emery, que nesta quarta-feira deixou claro que espera por uma boa atuação da sua equipe contra o Rennes nesta partida de ida do mata-mata.

Ao projetar o duelo, ele também enfatizou que o desgate físico do time não pode ser apontado como um fator que poderá comprometer o desempenho dos seus comandados, que antes do clássico com o Tottenham enfrentaram o Bournemouth, na quarta-feira, e golearam o rival por 5 a 1, em Londres, em outra rodada do Inglês.

"Isso não é uma desculpa para nós. Nós temos o hábito de jogar muitos jogos semana a semana. Nós jogamos no sábado, descansamos no domingo, começamos a trabalhar na segunda e treinamos também na terça e na quarta-feira. Amanhã eu acho que vai ser OK para todos jogadores atuarem. Para nós este é um jogo muito importante e nós precisamos fazer nosso trabalho individualmente e coletivamente", afirmou Emery, em entrevista coletiva.