Uruguaio do Grêmio quer fim de limite de estrangeiros Agora é o Grêmio quem convive com um problema que o Inter teve em diversas ocasiões: o excesso de estrangeiros. São quatro no elenco tricolor, todos com condições de serem titulares, mas por conta do regulamento do Campeonato Brasileiro, apenas três podem atuar em casa partida.