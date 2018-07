Uruguaio é regularizado e pode estrear pelo Grêmio contra o Caxias Com o elenco esvaziado, principalmente no ataque, o Grêmio pode ter um importante reforço para enfrentar o Caixas, neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O clube tricolor conseguiu regularizar o centroavante Braian Rodríguez, que teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) na tarde desta sexta-feira.