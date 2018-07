Uruguaio Gabriel Fernández chega a Porto Alegre para fechar com o Grêmio

O próximo reforço do Grêmio já está em Porto Alegre. Pouco depois de Léo Moura ser confirmado pelo clube gaúcho, chegou à cidade na tarde desta terça-feira o atacante Gabriel Fernández, uruguaio de 22 anos. Conhecido pelo apelido 'El Toro', ele defendia o Racing, do Uruguai, e já recebeu camiseta e boné de uma organizada do Grêmio.

No fim do ano passado, o presidente Romildo Bolzan já havia elogiado bastante o atacante, típico camisa 9. "É um jogador forte, raçudo, muito a ver com a identificação que queremos para centroavante", afirmou na ocasião em entrevista à Rádio Gaúcha.

Apesar de o Racing ser apenas o oitavo colocado do Campeonato Uruguaio, Fernández é um dos artilheiros do torneio, com oito gols em 15 jogos. Depois de passar por Cerro Largo e Defensor e levar praticamente dois anos para se firmar no Racing, o atacante chegou a entrar na mira do Nacional. O Grêmio, porém, teria feito oferta melhor.

Além de Léo Moura, que chega a Porto Alegre como recomendação do técnico Renato Gaúcho, o Grêmio também já contratou o volante Michel, campeão da Série B com o Atlético-GO. O clube ainda estaria próximo do também lateral-direito Leonardo, campeão da Série C com o Boa.