Uruguaio marca duas vezes e Cruzeiro goleia na Arena do Jacaré

O uruguaio De Arrascaeta fez, nesta quarta-feira à noite, na Arena do Jacaré, os seus dois primeiros gols pelo Cruzeiro. O meia, ao lado de Alisson, foi um dos destaques da vitória do bicampeão brasileiro por 4 a 0, sobre o Villa Nova, em Sete Lagoas, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Depois de um primeiro tempo muito fraco tecnicamente, com o Villa Nova criando mais que o Cruzeiro, a equipe de Belo Horizonte voltou mais inspirada e resolveu o jogo no segundo tempo. Logo aos 5 minutos, De Arrascaeta só precisou escorar o cruzamento de Alisson, de cabeça, na pequena área, para abrir o placar.

No segundo gol, aos 17, o Cruzeiro fez jogada de futebol de salão. Marquinhos deu para Leandro Damião, que dominou de costas para o gol, protegendo do zagueiro, e devolveu para o chute rasante do meia.

Alisson, em boa atuação, sofreu o pênalti que Leandro Damião converteu para fazer 3 a 0. No quarto, mais uma vez Alisson apareceu em bela jogada pela esquerda. O chute do meia parou no goleiro Thiago Braga, mas De Arrascaeta marcou no rebote.

A vitória faz o Cruzeiro se manter na primeira posição do Campeonato Mineiro, com 17 pontos, contra 15 do América-MG, que venceu o Mamoré mais cedo. O Atlético-MG, com 13, visita a Caldense na quinta-feira.