Uruguaio Terans aguarda por novas oportunidades no time titular do Atlético-MG

Após três meses de sua contratação, o meia-atacante David Terans, de 23 anos, espera ter novas oportunidades na equipe titular do Atlético-MG. O uruguaio falou sobre a expectativa de ganhar minutos em campo nesta quinta-feira, em entrevista coletiva na Cidade do Galo.

"O Thiago Larghi vem me utilizando, não comecei muitas partidas, apenas contra o Paraná, mas fiquei feliz pelos minutos que tive. Quero jogar porque cheguei ao clube com muita gana de brindar muito o Atlético e acredito que vai ser assim, que venho me adaptando da melhor maneira", declarou.

Segundo ele, é complicado entrar no ritmo dos demais jogadores quando se entra em campo durante o jogo. "Acho que é muito difícil entrar no segundo tempo porque os outros jogadores já estão com ritmo. Entrando 15, 20 minutos, às vezes, não dá para entrar no ritmo da equipe. Então, tenho que seguir trabalhando para poder estar entre os titulares. Vim aqui ao Atlético para jogar, ser titular, e tenho que trabalhar para isso."

Mesmo sem saber se vai ser titular, Terans está otimista quanto ao jogo de domingo, no Estádio Independência, diante do Sport, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. "O Atlético tem responsabilidade contra qualquer equipe porque é um time grande e tem que ganhar todas as partidas, às vezes jogando bem ou mal, tem que vencer a partida. O que vale é ganhar três pontos para continuar subindo e conquistar coisas importantes."

Há 12 rodadas do fim do Brasileirão, o Atlético-MG está em sexto lugar, com 42 pontos, cinco atrás do Grêmio. O Sport é o penúltimo colocado, com 24 pontos, à frente apenas do Paraná, que tem 16.