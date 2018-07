Usbequistão bate Japão e avança com melhor campanha

A seleção japonesa, com dez pontos, também está classificada. As duas equipes já entraram em campo garantidas na próxima etapa das Eliminatórias Asiáticas. Assim, o duelo valia o primeiro lugar do Grupo C, que foi garantido pelo Usbequistão com o triunfo por 1 a 0, definido com o gol marcado por Aleksandr Shadrim, aos 9 minutos do segundo tempo.

Também pelo Grupo C, Tajiquistão e Coreia do Norte empataram por 1 a 1, em Khujand City. As duas equipes, porém, já estavam eliminadas do torneio classificatório.

Já a seleção de Omã avançou em segundo lugar no Grupo D das Eliminatórias ao vencer a Tailândia por 2 a 0, em Mascate, combinada com a derrota da Arábia Saudita para a Austrália por 4 a 2, em partida disputada na cidade de Melbourne. Os australianos já estavam classificados.

Com estes resultados, a Austrália ratificou o seu primeiro lugar no Grupo D, com 15 pontos. Já Omã ficou na segunda colocação, com oito pontos. A Arábia Saudita, com seis pontos, e a Tailândia, com quatro pontos, estão eliminadas da competição classificatória para a Copa do Mundo de 2014.

Alex Brosque, duas vezes, Harry Kewell e Brett Emerton marcaram para a Austrália. Já Salem Aldawsari e Nassir Al Shamrani fizeram os gols sauditas. Hussain Al Hadri e Abdul Aziz Mubarak anotaram os gols da classificação de Omã.