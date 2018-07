Usbequistão derrota Irã e lidera Eliminatórias na Ásia Se o Japão está muito perto da classificação em uma chave das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil, a outra está muito equilibrada. Nesta quarta-feira, os resultados dos dois duelos pela sexta rodada do Grupo A embolaram a situação das seleções. A liderança agora está com o Usbequistão, que chegou aos oito pontos com a surpreendente vitória por 1 a 0 sobre o Irã, em Teerã. O gol foi feito por Ulugbek Bakaev, aos 26 minutos do segundo tempo.