Vacilos do Flamengo podem custar caro e Internacional tem chance de ser campeão no domingo

A edição mais equilibrada do Brasileirão pode conhecer seu campeão no domingo, com duas rodadas de antecedência. O Internacional tem a chance de desencantar após 41 anos graças aos vacilos do vice-líder Flamengo e dando uma "secada" em Atlético-MG e São Paulo, com chances mínimas de título.

Curiosamente, os gaúchos podiam entrar em campo diante do Sport, na quarta-feira, pressionados a vencerem para retomar a primeira colocação. O cenário, porém, não se confirmou após mais um tropeço do Flamengo na hora de assumir a liderança. Os cariocas, pela quinta vez no Brasileirão, falharam na hora de, enfim, chegar ao topo. Deste vez, com desperdício de inúmeras chances de gol e empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no domingo à noite.

Não ultrapassaram o Inter e podem voltar a ficar quatro pontos atrás. O Flamengo que festejou tanto depender apenas de si na rodada passada, poucos dias depois vê apenas os gaúchos com tal chancela, mesmo com confronto direto na penúltima rodada.

Rogério Ceni garante que sua equipe jamais deixará de "lutar pelo título", mas é Abel Braga quem mais se aproxima da façanha. Para "antecipar" a conquista para domingo, entretanto, é necessário uma combinação grande de resultados.

O Internacional teria de ganhar de Sport, no Beira-Rio, quarta-feira, e do Vasco, domingo, em São Januário, para chegar aos 72 pontos, além de torcer contra os perseguidores.

Com 65 somados e nove em disputa, o Flamengo não alcançaria mais os gaúchos se perder do Corinthians, como mandante.

Os gaúchos teriam de torcer, também, por uma derrapada do Atlético-MG, diante de Fluminense ou Bahia, e que o São Paulo, com 58 pontos e ainda cinco jogos por fazer, não tenha desempenho perfeito nos confrontos contra Ceará e Grêmio.

Depois de emplacar nove vitórias seguidas, o Inter pode muito bem vencer seus próximos dois jogos no Brasileirão, contra rivais lutando contra a queda. E, como todos os concorrentes têm jogos duros, a esperança cresce em Porto Alegre para uma festa já no domingo à noite.

ENTENDA AS CONTAS

Para ser campeão no domingo o Inter precisa:

Ganhar seus dois jogos.

Flamengo perder do Corinthians

Atlético-MG não vencer as duas. contra Fluminense e Bahia

São Paulo tropeçar diante de Ceará ou Grêmio