Uefa lançará campanha de vacinação contra a covid-19 para jogadores

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, pediu aos jogadores de toda a Europa que se vacinassem o mais rápido possível contra a covid-19, mas disse que ainda é uma escolha pessoal, por enquanto. A Uefa vai lançar um vídeo dirigido aos atletas, com médicos que explicam os benefícios da vacinação.

"Para mim, acredito na ciência e fui vacinado", disse Ceferin em entrevista coletiva na quinta-feira. “Acho que eles deveriam ser vacinados o mais rápido possível, mas ainda acredito que, por enquanto, é uma escolha pessoal”, acrescentou.

“Temos que ser espertos, temos que explicar as coisas, as pessoas não são burras, as pessoas entendem quando você explica, de um jeito simpático não julgando, mas explicando porque é bom vacinar”.

Ceferin disse que o vídeo apresentava apenas médicos explicando os benefícios da vacina e também abordando questões sobre os efeitos colaterais. "Acho que mais cedo ou mais tarde, se não todos, a grande maioria vai entender", disse o esloveno.

O futebol inglês tem sofrido com novos casos e precisou alterar seu calendário com a remarcação de jogos. A partida entre Leicester City e Tottenham pelo Campeonato Inglês foi adiada na quinta-feira após uma série de casos de covid-19. O jogo entre Manchester United e Brighton, marcado para domingo, também não será realizado. Uma nota data ainda vai ser definida. Outros dois jogos também já haviam sido adiados por causa do surto de covid-19 envolvendo jogadores e comissão técnica dos times.