Vacinado, Palmeiras enfrenta o Juventude em Caxias do Sul em busca de paz

Com o elenco vacinado com a primeira dose da vacina contra a covid-19, o Palmeiras enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, às 21h30, em busca de paz. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o time alviverde quer um triunfo para afastar a pressão que veio com a eliminação precoce na Copa do Brasil e se intensificou após o empate no clássico com o Corinthians.

No Brasileirão, a campanha do Palmeiras inclui uma derrota para o Flamengo, uma vitória diante da Chapecoense e um empate com o Corinthians no último sábado. A equipe do técnico Abel Ferreira soma, portanto, quatro pontos. A ideia é vencer em Caxias do Sul para não ficar longe dos líderes.

Leia Também No Paraguai, Palmeiras treina com Patrick de Paula e Danilo em campo

Abel ainda não terá Danilo, Danilo Barbosa e Patrick de Paula. Os três avançaram na recuperação de suas lesões, participaram do último treinamento, mas seguem fora. O atacante Wesley, suspenso, é outra baixa, além dos convocados Weverton, Matias Viña e Gustavo Gómez, que defendem as suas seleções na Copa América, e dos jovens Michel, Gabriel Veron e Lucas Esteves, com covid-19.

Criticado por parte da torcida, o volante Felipe Melo deve ser titular novamente. Se entrar em campo, vai completar 200 jogos pelo Palmeiras, clube em que mais atuou em sua longa carreira.

"Nunca escondi o amor que sinto pelo Palmeiras. Posso dizer que vivi de tudo dentro desse clube. Muito grato de ter tomado a decisão de ter vindo para cá. Hoje é minha casa. Essa marca é motivo de muito orgulho e emoção", disse o experiente jogador.

Já Breno Lopes reencontrará a equipe na qual se destacou a ponto de ter chamado a atenção do Palmeiras, que o comprou no ano passado. O autor do gol que garantiu o bi da Libertadores à equipe paulista é grato ao Juventude.

"Acho que é difícil explicar tudo que aconteceu em tão pouco tempo. Tenho muita gratidão pela oportunidade que o Juventude me deu. Foram duas temporadas com dois acessos. É um clube que está muito organizado e que me deu totais condições para desempenhar e evoluir nesse período", afirmou o atacante, que briga por um lugar entre os titulares, já que Wesley está fora.

O elenco voltará ao Paraguai para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 daqui a um mês, antes do duelo contra a Universidad Católica, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Chile.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X PALMEIRAS

JUVENTUDE - Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alysson; Elton, Guilherme Castilho, Capixaba e Marcos Vinícios; Chico e Wescley. Técnico: Marquinhos Santos

PALMEIRAS - Jailson; Mayke, Luan, Renan e Victor Luís; Felipe Melo, Gabriel Menino, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA)

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)