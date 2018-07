Vadão anuncia convocação da seleção brasileira feminina com 'aposentada' Formiga

O técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, convocou nesta segunda-feira a seleção brasileira feminina para a disputa do amistoso contra a França, no próximo dia 16 de setembro, em Grenoble, na França. Será a primeira partida da equipe após a quarta colocação nos Jogos Olímpicos do Rio.

A lista, divulgada no site da CBF, conta com os mesmos nomes anunciados para a disputa da Olimpíada. Das 22 jogadoras para a competição no Rio, só não estão presentes a goleira Luciana e a zagueira Bruna Benites.

A volante Formiga havia anunciado a sua aposentadoria logo após a derrota para o Canadá por 2 a 1 na disputa pelo bronze, no último dia 19, no estádio Itaquerão, em São Paulo. No entanto, ela foi chamada para o amistoso e a CBF não deu detalhes se o jogo servirá como despedida para a jogadora.

As veteranas Marta e Cristiane, que também têm futuro incerto com a camisa da seleção brasileira, estão na lista. O duelo contra a França acontecerá no Stade des Alpes e está marcado para as 16 horas (de Brasília).

Confira as 20 atletas convocadas da seleção brasileira:

Goleiras - Bárbara e Aline

Laterais - Fabiana, Tamires, Poliana e Camila

Zagueiras - Mônica, Rafaelle e Érika

Meio-campistas - Thaisa, Formiga, Marta, Andressa Cavalari e Thaís Guedes

Atacantes - Beatriz Zanerato, Andressa Alves, Cristiane, Débora Cristiane, Raquel e Darlene