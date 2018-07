Vadão assume Lusa sonhando com acesso na Série B

Vadão foi apresentado nesta terça-feira como novo técnico da Portuguesa. Acompanhado pelo auxiliar Gersinho e pelo preparador físico Walter Grasmann, ele avisou que seu objetivo no Canindé é conseguir o acesso na Série B e levar a Lusa de volta à elite do Campeonato Brasileiro.

"Um clube como a Portuguesa tem sempre como objetivo buscar o acesso. Essa é a nossa meta e vamos trabalhar por isso", declarou Vadão, que teve sucesso em duas das três últimas edições da Série B do Brasileiro - subiu com o Vitória em 2007 e com o Guarani no ano passado.

Vadão também disse que já está preparado para a sua estreia na quinta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Canindé, a Portuguesa perdeu por 1 a 0 e agora precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

"Temos que reverter a vantagem do Fluminense e sabemos que isso não será fácil. Teremos dois dias para montar o time e vamos procurar a melhor formação", comentou o novo treinador da Portuguesa.