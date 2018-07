Vadão chama Marta, Erika e Cristiane para amistosos da seleção feminina

No início do ano, foi formada uma seleção permanente, com as atletas sendo remuneradas pela CBF. Em teoria, estão no grupo as melhores jogadoras do País, com exceção daquelas que defendem equipes estrangeiras. Maria e Juliete são as únicas atletas que atuam no País e não fazem parte da seleção permanente.

Entre as que jogam fora foram convocadas a lateral Tamires (do Fortuna Hjorring, da Dinamarca), as meio-campistas Andressa Alves (do Montpellier, da França) e Thaís Duarte (do Hyundai Steel Red Angels, da Coreia do Sul) e as atacantes Beatriz Zaneratto (também do Red Angels) e Debinha (Avaldsnes, da Noruega), além de Erika e Cristiane, que estão no Paris Saint-Germain, e da craque Marta, atualmente no Rosergard, da Suécia.

Pelo que explicou a CBF, a convocação anunciada nesta segunda-feira vale para os dois amistosos contra a Nova Zelândia, no Pacaembu (sábado) e na Arena Pantanal (na outra terça). Depois, o Brasil joga um torneio amistoso em Natal, na Arena das Dunas.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO:

GOLEIRAS - Bárbara e Luciana (seleção permanente);

LATERAIS - Poliana, Rilany (seleção permanente) e Tamires (Fortuna Hjorring);

ZAGUEIRAS - Rafaelle, Mônica, Géssica (seleção permanente) e Erika (PSG);

VOLANTES - Formiga, Thaisa, Andressinha (seleção permanente) e Maria (Santos);

MEIAS - Andressa Alves (Montpellier), Juliete (Centro Olímpico), Thaís Duarte (Hyundai Steel Red Angels) e Marta (Suécia);

ATACANTES - Cristiane (PSG), Debinha (Avaldsnes), Beatriz Zaneratto (Hyundai Steel Red Angels), Gabi Zanotti e Raquel (seleção permanente).