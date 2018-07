Vadão comanda 1º treino com grupo completo da seleção feminina no Chile

Dois dias após desembarcar no Chile, para a disputa da Copa América, a seleção brasileira feminina de futebol fez seu primeiro treino com o grupo completo nesta terça-feira. Com a chegada de Debinha, o técnico Vadão liderou trabalho tático como preparação para a estreia da equipe na competição, contra a Argentina, na quinta.

"Estou muito feliz de estar de novo com a seleção. É sempre bom estar aqui, ainda mais em uma competição tão importante e sendo a minha primeira vez", declarou a atacante, após participar do treino.

Foi a segunda atividade do grupo brasileiro em La Serena desde a chegada ao Chile, no domingo. Vadão deu atenção à movimentação, marcação e jogadas ensaiadas. Ele aproveitou a oportunidade para fazer os ajustes finais na equipe que terá a Argentina pela frente na estreia.

"Treinamos muito e agora chegou o melhor momento: o da competição. Os treinos agora são de ajustes e acertos para enfrentarmos a Argentina, na estreia, e sairmos com a vitória", comentou a meio-campista Thaisa.

A Copa América será aberta nesta quarta, com os duelos: Colômbia x Uruguai e Chile x Paraguai. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Argentina, Equador, Venezuela e Bolívia.

A competição classifica duas seleções para a Copa do Mundo da França, em 2019. O terceiro colocado terá o direito de disputar a repescagem com uma seleção da Concacaf. As duas melhores seleções também se garantem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e os quatro mais bem classificados vão aos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.