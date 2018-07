Vadão convoca 27 jogadoras para treinos da seleção feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira a lista de 27 jogadoras convocadas para participarem de uma "etapa de preparação para a Copa Algarve". A entidade, porém, não informou à imprensa quando nem onde serão realizados os treinos da seleção feminina.

A lista do técnico Vadão, de acordo com a CBF, conta com a "base" da seleção permanente, cuja convocação será anunciada "em breve", ainda segundo a entidade. O destaque da convocação é a meia-atacante Marta, segunda colocada na Bola de Ouro da Fifa, cuja premiação aconteceu na segunda-feira.

A Copa Algarve, para a qual a seleção vai se preparar, acontecerá entre 4 e 11 de março, em Algarve, nos arredores de Lisboa (Portugal). A principal competição do ano, porém, é o Mundial do Canadá, que vai acontecer entre 6 de junho e 5 de julho.