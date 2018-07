Vadão convoca Maurine para amistoso da seleção com a França

Às vésperas da viagem da seleção brasileira feminina de futebol rumo à França, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, anunciou uma mudança na lista das jogadoras que vão enfrentar o país anfitrião na cidade de Grenoble, no dia 16, próxima sexta-feira. Ele convocou a meia Maurine para substituir Thaís Guedes.

Thaís foi cortada do grupo por causa de uma lesão muscular. Para seu lugar, Vadão convocou uma jogadora que não vinha sendo chamada para a seleção. Maurine não esteve no grupo que terminou a Olimpíada do Rio de Janeiro no quarto lugar e, naturalmente, havia sido preterida na lista inicial para o amistoso na França.

Será o primeiro jogo da seleção após a participação nos Jogos do Rio-2016. Das 22 jogadoras que competiram no Rio, só não estarão presentes no amistoso a goleira Luciana, a zagueira Bruna Benites e agora a meia Thaís Guedes. A delegação brasileira vai viajar para Grenoble na terça-feira.