Vadão corta mais uma e chama lateral Letícia para seleção feminina

O técnico Vadão precisou fazer mais um corte na sua lista de convocadas da seleção brasileira feminina de futebol. Nesta sexta-feira, ele chamou Letícia Santos para a lateral-direita para ocupar o lugar de Fabiana, vetada, por problema físico.

Fabiana, do Barcelona, sofreu uma entorse no joelho direito e foi diagnosticada com uma lesão do ligamento colateral medial. De acordo com o departamento médico do clube espanhol, ele precisará ficar afastada dos gramados por ao menos três semanas.

Desta forma, a lateral não terá condições de defender a seleção na Copa CFA Yongchuan, na China. A competição será disputada entre os dias 19 e 24 de outubro, na cidade de Chongqing. Sem Fabiana, Vadão chamou Letícia, que defende o Sportclub Sand, da Alemanha.

Foi o segundo corte seguido da seleção feminina. Na terça, ele já havia feito a primeira troca na delegação, ao chamar Rilany para a vaga da lateral Camila, também por conta de contusão.

De volta à seleção, no fim do mês passado, Vadão fez sua primeira convocação no dia 29, em meio à polêmica na equipe. Jogadoras experientes da equipe se revoltaram com a demissão de Emily Lima, que foi substituída por Vadão, e decidiram se aposentar da equipe. Ao todo, cinco jogadoras encerraram seus ciclos na equipe, como as experientes Cristiane e Maurine.