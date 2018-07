Vadão critica preconceito existente no futebol feminino

De olho na Copa do Mundo de 2015 e nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, Vadão assumiu o cargo de técnico da seleção brasileira feminina, percorrendo caminho alternativo, em busca de um ouro inédito. Mas, encontrou um esporte sem recursos e investimentos.

Em entrevista para o Globoesporte.com, Oswaldo Alvarez afirmou que as dificuldades não são encontradas dentro de campo. "O maior obstáculo está fora das quatro linhas. É o preconceito. Poucas meninas se interessam pelo esporte antes mesmo de conhecê-lo", lamenta o treinador.

De acordo com o treinador, a ausência de locais para a prática desportiva e falta de apoio de clubes e prefeituras dificultam o crescimento do esporte. De olho nas principais atletas da seleção, a equipe técnica viajou para São José dos Campos, no interior de São Paulo, para acompanhar a Copa Libertadores Feminina e procurar novos talentos para a equipe.

A renovação do grupo deve ocorrer aos poucos, mas as principais jogadoras já começam a demonstrar mudança no ritmo de jogo. Em 2016, Marta terá 30 anos de idade. A atacante Cristiane terá 31 e a meio-campo Formiga estará com 38, principais atletas nas últimas conquistas da equipe na Copa América e Copa Intercontinental.