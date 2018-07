Vadão esboça Guarani com volta de Fumagalli e sem Richarlyson contra o Juventude

O Guarani vai ter mudanças para o confronto direto pela liderança com o Juventude, às 19 horas deste sábado, em jogo válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta tarde, no último treino antes do embarque para Caxias do Sul (RS) - marcado para as 9 horas de sexta - o técnico Vadão esboçou a escalação com duas alterações.

O volante Richarlyson, que estreou como titular na vitória por 1 a 0 sobre o ABC, na rodada passada, deve deixar o time para o retorno do experiente Fumagalli. O meia pediu para ficar de fora do confronto com o time potiguar por conta do nascimento do segundo filho.

A presença do ídolo no duelo com Juventude chegou a ser dúvida, já que Vadão tem optado por poupá-lo em jogos fora de casa. Mas ele está confirmado na delegação. Até agora, nas partidas como visitante, Fumagalli foi relacionado e atuou apenas contra o Vila Nova-GO, em Goiânia, na quarta rodada.

A outra mudança será feita por obrigação. O atacante Eliandro foi diagnosticado com duas lesões musculares na coxa esquerda e vai ficar de fora por até seis semanas. No treino, Vadão indicou que Claudinho será o substituto, mas atuará pela esquerda, com Braian Samudio como homem de referência no ataque.

Líder da Série B, com 22 pontos, o Guarani ainda vai fazer um último treino em Caxias, na sexta-feira, antes do duelo com o vice-líder Juventude, que também tem 22 pontos, porém com desvantagem no número de vitórias: 7 a 6. Havia a possibilidade do jogo não ter torcida, por falta de laudos de segurança. Mas tudo foi resolvido e a expectativa é de grande público no estádio Alfredo Jaconi.