Vadão esboça Guarani sem mudanças para encarar o Vila Nova

Com um intervalo de dez dias entre a vitória por 2 a 0 sobre o Figueirense e o duelo com a Vila Nova, próximo desafio no Campeonato Brasileiro da Série B, marcado para as 16h30 deste sábado, em Goiânia, o Guarani se prepara para embalar uma boa sequência. Satisfeito com a atuação do time e ainda prejudicado com desfalques, o técnico Vadão não deve fazer alterações na escalação.

No treino realizado nesta tarde de quarta-feira, o treinador comandou uma atividade na qual repetiu a escalação utilizada contra o Figueirense. O zagueiro Diego Jussani e o atacante Eliandro, que eram dúvidas, treinaram normalmente. Eron, que ficou de fora da última rodada por conta de um incômodo na coxa, não participou do treino. Assim, o jovem Salomão, que estreou na rodada passada, deve ser mantido na lateral esquerda.

O volante Richarlyson e o zagueiro Ewerton Páscoa ainda aguardam pela regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e seguem treinando entre os reservas. Eles devem ter condições de jogo a partir da próxima semana. Com seis pontos em três jogos, o time campineiro é quarto colocado e tenta se manter na zona de acesso à elite.