Vadão fará testes para definir goleiras do Brasil para o Mundial O técnico Vadão vai aproveitar o amistoso deste quarta-feira, às 13 horas (de Brasília) contra a Alemanha para realizar definições sobre o grupo de jogadores da seleção brasileira feminina para o Mundial. Como quatro goleiras compõem a equipe permanente do Brasil, uma precisará ficar fora da lista de convocadas. E o treinador decidiu testar Bárbara no duelo em Furth.