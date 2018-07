Vadão faz primeira convocação da seleção brasileira de futebol feminino

RIO - Contratado há pouco mais de um mês pela CBF, o técnico Vadão divulgou nesta quarta-feira a sua primeira convocação na seleção brasileira de futebol feminino. Ele chamou um grupo de 27 jogadoras para um período de treinos e a disputa de três amistosos em junho.

Com passagens por diversos clubes brasileiros, como Corinthians, São Paulo e Atlético-PR, Vadão está tendo a sua primeira experiência com futebol feminino. Para assumir a seleção, ele deixou o comando da Ponte Preta pouco antes do início da disputa da Série B.

Na primeira lista de Vadão, foram convocadas algumas das principais jogadoras do futebol feminino brasileiro na atualidade, incluindo a meia-atacante Marta, estrela que já foi eleita pela Fifa como a melhor do mundo por cinco anos seguidos, de 2006 a 2010.

Vadão vai reunir o grupo para um período de treinos de 2 a 9 de junho em Pinheiral (RJ). Depois, a seleção embarca para disputar amistosos contra a França, no dia 11, na Guiana Francesa, e a Nova Zelândia, em jogos nos dias 16 e 19, ambos na Nova Zelândia.

O foco do trabalho da seleção feminina nesta temporada é a disputa da Copa América, marcada para acontecer em setembro, no Equador, que será classificatória para o Campeonato Mundial, no ano que vem, no Canadá.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras - Lelê (São José), Luciana (Ferroviária) e Thaís Picarte (Centro Olímpico)

Zagueiras - Calan (Centro Olímpico), Bruna Benites (São José), Gislaine (São José), Mônica (Ferroviária) e Tayla (Ferroviária)

Laterais - Fabiana (Tyreso/SUE), Poliana (São José) e Rilany (Tyreso/SUE)

Volantes - Bia (Ferroviária), Formiga (São José) e Thaísa (Tyreso/SUE)

Meias - Nenê (Ferroviária), Andressa (São José), Bia (Hyundai Steel Red Angels/COR), Gabi Zanotti (Goyang/COR), Marta (Tyreso/SUE), Maurine (Ferroviária), Raquel (Ferroviária) e Rosana (Avaldsnes/NOR)

Atacantes - Chu (São José), Cristiane (Centro Olímpico), Debinha (Avaldsnes/NOR), Darlene (Rio Preto) e Giovânia (São José)