Vadão fica fora de finalistas de melhor técnico do futebol feminino

Como já era esperado, o técnico Vadão não terminou entre os três primeiros colocados do prêmio de melhor técnico de futebol feminino de 2016. Nesta sexta-feira, a Fifa anunciou os finalistas sem incluir o treinador que levou a seleção brasileira a um decepcionante quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio.

A presença de Vadão entre os 10 indicados pelos "experts" do Comitê de Futebol Feminino da Fifa e da Copa do Mundo de Futebol Feminino, aliás, já havia sido uma surpresa. No mesmo dia em que foi selecionado pela Fifa, em 1.º de novembro, ele foi demitido pela CBF para dar lugar a Emily Lima.

Vadão vinha sendo muito criticado pela comunidade mais próxima ao futebol feminino no Brasil e apontado como responsável pela fracassada campanha na Olimpíada, quando o time terminou no quarto lugar, sem medalha, passando mais de 400 minutos sem marcar gol.

A favorita ao prêmio é Silvia Neid, que levou a Alemanha ao ouro olímpico. Também são finalistas Jill Ellis, técnica dos EUA, e Pia Sundhage, da Suécia, medalhista de prata. Chama atenção a ausência de John Herdman, que levou o Canadá ao bronze, e de qualquer treinador de clube. As três finalistas são mulheres.

A vencedora vai ser apontado em uma eleição em que os votos de capitães e técnicos de seleções do mundo todo serão responsáveis por 50% do resultado e a votação online aberta para o mundo todo contará para os demais 50%. O resultado sai em 9 de janeiro.